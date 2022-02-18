В Кемерове травмированному в скейт-парке ребенку выплатят компенсацию 90 тысяч рублей

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В Кемерове 10-летнему ребенку, который получил травму на площадке скейт-парка в Рудничном районе, будет выплачена компенсация морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Юный кемеровчанин упал с рампы и разбил лицо. После ЧП прокуратура организовала проверку и выяснила, что на элементах рампы были отверстия, сколы и заусенцы, на одном из склонов площадки имелась дырка, а на пике горки деревянное покрытие отошло от каркаса конструкции.

Прокурор внес в адрес главы города представление об устранении нарушений закона. Также было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Кроме того, прокурор города обратился с иском в суд с требованием выплатить ребенку компенсацию морального вреда. Рудничный районный суд Кемерова встал на сторону пострадавшего ребенка и взыскал с городской администрации 90 тысяч рублей.