Госавтоинспекция Кузбасса предупредила жителей об ухудшении погоды

Завтра, 19 февраля, в Кузбассе ожидаются метели, ухудшение видимости, местами гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция Кузбасса обратилась к жителям с рекомендацией быть осторожнее на дорогах.

Фото: архив "КП"

Водителям посоветовали по возможности отказаться от управления автомобилями и пересесть на общественный транспорт. Особенно опасно при сложных дорожных условиях отправляться в междугородные поездки. Автовладельцам напомнили, что во время метелей нужно предпринимать дополнительные меры предосторожности: двигаться с максимально низкой скоростью, увеличить дистанцию и боковой интервал.

Пешеходам также стоит быть осторожными: прежде чем выходить на дорогу, нужно убедиться в безопасности перехода.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112. Также за помощью можно обращаться по телефону дежурной части управления ГИБДД Кемерова 8(3842)718-518 или к любому инспектору находящемуся в поле зрения.