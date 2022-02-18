Пытался скрыть следы: в Кузбассе мужчина убил знакомого и сжег его дом

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе суд признал виновным в убийстве знакомого 30-летнего жителя Прокопьевского района. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В декабре 2020 года пожарные обнаружили в сгоревшем доме тело 54-летнего мужчины. Судебно-медицинская экспертиза показала, что он умер от насильственных действий. Кроме того, выяснилось, что и пожар возник в результате поджога. Следователи выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 54-летний мужчина. Его задержали.

Мужчина рассказал, что пьяным пришел к знакомому. Хозяин дома попросил помочь разблокировать телефон, однако гость не удержал сотовый в руках, выронил и разбил. Владелец гаджета начал предъявлять претензии, что разозлило мужчину, и он избил товарища. Тот от полученных травм скончался. Тогда гость решил скрыть следы преступления и поджег дом.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.