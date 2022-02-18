Житель Кузбасса заплатил штраф за отказ служить в армии

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Он несколько месяцев не являлся в военный комиссариат для прохождения медицинской и призывной комиссий, хотя повестки регулярно получал.

21-летний житель города Междуреченска был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

С мая по октябрь 2021 года он, признанный годным к призыву на военную службу, умышленно не выполнял установленные Конституцией РФ обязанности, связанные с несением военной службы. В связи с этим материалы в отношении уклониста были переданы в следственные органы.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области – Кузбассу, со следствием обвиняемый сотрудничал и вину признал. Получая регулярно повестки и расписываясь за них, он целенаправленно не являлся в военкомат для медицинского освидетельствования. Как сообщил несостоявшийся призывник, он не хотел терять работу в связи с уходом на службу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей.