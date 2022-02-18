Жителям кузбасского поселка рассказали о последствиях достройки Крапивинской ГЭС

Фото: пресс-служба АПК

Проживающие в Осиновом Плесе, находящимся в Новокузнецком муниципальном районе, после ввода объекта в эксплуатацию получат, как уверяют чиновники и проектировщики гидроузла, только плюсы.

Сегодня на встрече жителям поселка показали рабочие материалы оценки воздействия на окружающую среду завершения строительства Крапивинской ГЭС. Среди тех, кто отвечал на вопросы, были министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий, глава Новокузнецкого района Андрей Шарнин, главный инженер проекта строительства Крапивинской ГЭС АО «Ленгидропроект» Александр Жевлаков и заместитель главного инженера компании Виталий Иванов.

Как уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, больше всего людей волновал вопрос возможных подтоплений. Местных жителей успокоили: в Томи будет поддерживаться постоянный уровень воды. Водохранилище, которое будет начинаться за поселком, поможет избежать заторов льда, а подтоплений - берегозащитные укрепления, предусматриваемые в проектных решениях. Дома в зону затопления не попадут.

Также выступающие рассказали, что будут приводиться в порядок дороги, появятся новые объекты инфраструктуры и рабочие места.