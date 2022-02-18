Бобслеистка из Кузбасса провалилась в первом заезде

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В эти минуты на арене Яньцин Слайдинг Сентер в китайском Яньцине проходят соревнования зимней Олимпиады по бобслею среди женских экипажей.

К сожалению для кузбасских болельщиков, кемеровчанка Надежда Сергеева вместе со своей напарницей Юлией Беломестных не слишком удачно выполнили первую попытку, показав только шестнадцатое время. Не удался заезд и другой российской паре – Анастасии Макаровой и Елене Мамедовой, этот экипаж показал десятое время. Лидерство захватили пока два экипажа из Германии, третьими идут американки. Всего за медали Олимпиады борются двадцать экипажей. У них впереди по три попытки.