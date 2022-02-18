Бобслеистка из Кузбасса девятая после двух попыток

Фото: инстаграм Надежды Сергеевой

На арене Яньцин Слайдинг Сентер в китайском Яньцине участницы зимней Олимпиады по бобслею среди женских экипажей-двоек закончили вторую попытку.

Экипаж кемеровчанки Надежды Сергеевой намного успешней на этот раз провел свой заезд, что позволило девушкам - вместе с Надеждой в паре выступает Юлия Беломестных - подняться с шестнадцатого места сразу на девятое. А вот второй российский экипаж - Анастасии Макаровой и Елены Мамедовой – свою попытку выполнил неудачно и в результате с десятого места опустился на четырнадцатое. Впереди по-прежнему идут два немецких дуэта, а третье место занимают американки. Всего за медали соревнуются двадцать экипажей.

Две оставшиеся решающие попытки пройдут в субботу, 19 февраля.