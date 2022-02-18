Хоккеист из Кузбасса получит олимпийскую медаль

Фото: инстаграм Андрея Чибисова

Сборная России пробилась в финал Олимпиады-2022, по буллитам обыграв Швецию.

В Пекине поздним вечером в пятницу завершился полуфинальный матч мужского хоккейного турнира, в котором встречались сборные России и Швеции. В напряженной борьбе - перевес никому из соперников не дало ни основное время, ни дополнительное- россияне вырвали победу в серии буллитов и теперь сыграют за золото зимних Игр.

Первый период закончился нулевой ничьей. В начале второго периода Антон Слепышев вывел Россию вперёд, но в третьем периоде швед Антон Ландер сравнял счёт. В дополнительное время никому забросить шайбу не удалось, а вот в серии буллитов победу России принес точный бросок Арсения Грицюка.

Воспитанник прокопьевской хоккейной школы нападающий Андрей Чибисов отличился только удалением уже на пятой минуте матча.

Теперь Россия в главном матче Олимпиады встретится с Финляндией. Как минимум серебряные медали российские хоккеисты себе обеспечили, но, понятно, что хочется повторить результат предыдущей Олимпиады. Напомним, что тогда Россия победила Германию, а золотой - в буквальном смысле - гол забил кузбассовец Кирилл Капризов.