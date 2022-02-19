Коронавирус в Кузбассе: число больных резко уменьшилось

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 19 февраля в Кузбассе было выявлено 2416 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это - сразу на 169 меньше, чем день назад. В последний раз большее число суточных больных в регионе зафиксировали 15 февраля.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 3306, это больше, чем день назад. Таким образом, в Кузбассе 105568 больных справились с болезнью.

Умерли за последние сутки семь пациентов - пять женщин и двое мужчин. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самая молодая из скончавшихся - 1971 года рождения, проживавшая в Междуреченске. Самая возрастная - жительница южной столицы Кузбасса, 1940 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 2062 человек.

По состоянию на 19 февраля медицинскую помощь продолжают получать в регионе 25151 пациент с диагнозом COVID-19.