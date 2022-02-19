Житель Кузбасса потерял 2 миллиона на «розыгрыше акций»

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Он захотел заработать на биржевых инвестициях в интернете, но попал на мошенников.

47-летний кемеровчанин в январе нынешнего года увидел в социальной сети рекламу заработка на бирже. Он прошел по ссылке на сайт и заполнил анкету. После этого на него вышел менеджер и рассказал, что крупная энергетическая компания устраивает розыгрыш своих акций, по итогам которого победитель получит большую часть из них без дополнительных вложений. Но для гарантии выигрыша участник розыгрыша должен открыть брокерский счет. Поверив «специалисту», кемеровчанин внес миллион рублей и виртуально «приобрел» несколько акций. После этого «брокер» его обрадовал: у него есть все шансы на победу, стоит лишь внести еще такую же сумму. Он оформил в кредит миллион рублей и в течение нескольких недель перечислил денежные средства на указанный счет. В результате ни в какой акции участвовать ему не пришлось, а «брокер» заблокировал номер.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступнику, если его установят и задержат, грозит до десяти лет лишения свободы.