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Спорт19 февраля 2022 7:51

Хоккеист из Кузбасса забросил 50-ю шайбу в 100-й игре НХЛ

Источник:kp.ru
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Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Флориды» двумя юбилейными показателями.

Воспитанник новокузнецкой хоккейной школы провел свою сотую игру на заокеанском льду и забросил пятидесятую шайбу в своей карьере в НХЛ. Также в этом матче он отметился результативной передачей. Правда, его команде это не помогло - она проиграла со счетом 2:6. Примечательно, что на воротах у победившей команды стоял другой воспитанник новокузнецкого хоккея - Сергей Бобровский.

На счету Кирилла Капризова теперь в НХЛ стало 111 (50+61) очков при коэффициенте полезности «+32». А «Миннесота Уайлд» располагается на второй строчке дивизиона «Запад».