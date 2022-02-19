Бобслеистка из Кузбасса – тринадцатая перед решающим заездом

Фото: архив КП

Сегодня на арене Яньцин Слайдинг Сентер в китайском Яньцине проходят заключительные соревнования зимней Олимпиады по бобслею среди женских экипажей.

После первых двух заездов, состоявшихся накануне в пятницу, лидировали два экипажа из Германии, а на третьем месте шли американки. Третья попытка статус-кво никак в тройке лучших не изменила.

К сожалению для кузбасских болельщиков, кемеровчанка Надежда Сергеева вместе со своей напарницей Юлией Беломестных вновь не слишком удачно выполнили сегодняшнюю первую попытку, в результате опустившись с девятой строчки в турнирной таблицы на тринадцатую. Еще хуже провели заезд участницы другого российского экипажа в составе Анастасии Макаровой и Елены Мамедовой. Они опустились на восемнадцатое место. Всего за медали Олимпиады борются двадцать экипажей. У них впереди осталась единственная попытка, чтобы попробовать улучшить результат.