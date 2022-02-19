Бобслеистка из Кузбасса финишировала на Олимпиаде девятой

Фото: инстаграм Надежды Сергеевой

И это - лучший результат кемеровчанки Надежды Сергеевой на зимних играх.

В решающем четвертом заезде на арене Яньцин Слайдинг Сентер в китайском Яньцине она вместе с напарницей Юлией Беломестных сумела отыграть несколько позиций и в итоге показала девятый результат, поднявшись с тринадцатого места.

Другой российский дуэт в составе Анастасии Макаровой и Елены Мамедовой опустился проехал хуже и с восемнадцатого места опустился на предпоследнее – девятнадцатое.

Чемпионками игр стали немки Лаура Нольте и Дебора Леви. Серебро - у другого дуэта из Германии - Мариамы Яманки и Александры Бургхардт. Бронза досталась американскому экипажу в составе Эланы Мейерс Тейлор и Сильвии Хоффман.

Напомним, что 34-летняя Надежда Сергеева до этого на Олимпиаде в Пекине выступила в монобобе - соревнованиях для бобслеисток-одиночниц. И по итогам четырех попыток финишировала десятой.