В Кузбассе за сутки 2397 человек заболели коронавирусом, 8 пациентов умерли

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За сутки в Кузбассе выявлено 2397 новых случаев заражения COVID-19, 3267 пациентов выздоровели. Об этом сообщили в региональном оперштабе 20 февраля.

За сутки скончались пять женщин и три мужчины. У всех у них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самыми молодыми жертвами коронавируса стали 40-летняя женщина из Тайги (у нее болезнь протекала на фоне алкогольной зависимости, патологии печени) и 36-летний мужчина и Новокузнецка (болезнь протекала на фоне иммунного дефицита).

Всего в регионе медицинскую помощь получают 24 273 пациента с коронавирусом.