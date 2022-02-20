Новокузнечанам предложили выбрать место для памятника церкви, в которой венчался Достоевский

Фото: архив пресс-службы администрации Новокузнецка.

Власти Новокузнецка предложили горожанам выбрать место для памятника Одигитриевской церкви - той самой, в которой в 1857 году венчался известный русский писатель Федор Достоевский со своей первой супругой Марией Исаевой. Сама церковь в советские годы была разрушена, поэтому не сохранилась.

Памятник церкви будет выглядеть как большая арка, стилизованная под часовню, внутри которой будут стоять скульптуры венчающихся Достоевского Федора Михайловича и Исаевой Марии Дмитриевны.

Так как Одигитриевская церковь когда-то стояла в Кузнецком районе города, то и памятник ей решено поставить в этом же районе города. Вот только на том месте, где она находилась в 19 веке, в настоящее время располагается СИЗО, поэтому новокузнечанам и предложили определить месторасположение для будущего памятника. Выбрать можно один из трех следующих вариантов: развилка у торгового центра на Советской площади, территория напротив Спасо-Преображенского собора, место на входе в сквер у бывшего кинотеатра «Пламя».

Онлайн-голосование проводится на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк».

Отдать свой голос все желающие могут до 28 февраля..

Памятник Одигитриевской церкви в Новокузнецке планируют установить до конца 2022 года.