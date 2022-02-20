Хоккеист из Кузбасса стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине

Фото: instagram Андрея Чибисова.

Уроженец Прокопьевска Андрей Чибисов - нападающий хоккейной сборной России стал в составе команды серебряным призером Олимпиады в Пекине.

Финал по хоккею состоялся в воскресенье, 20 февраля.

В решающем матче сборная России повела в счете на восьмой минуте первого периода, однако во втором периоде финнам удалось сравнять счет, а в третьем и выйти вперед. За оставшееся время матча россияне отыграться не смогли.

Добавим, что Андрей Чибисов по ходу игры с финнами ничем себя не проявил, тогда как в одном из предыдущих матчей забил гол, а в полуфинале - заработал удаление.

Бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине стали хоккеисты Словакии.

Финал по хоккею стал завершающим событием зимних Олимпийских игр - 2022.

Напомним, в отличие от кузбассовцев, выступавших на летней олимпиаде в Токио-2020, и собравших весь комплект наград, спортсмены, представляющие Кемеровскую область в российской олимпийской сборной на зимних Играх не смогли завоевать в Пекине ни одной награды.