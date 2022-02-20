Кузбассовца будут судить за использование поддельного документа ради любимого внедорожника

49-летнего жителя Киселевска будут судить за использование поддельного водительского удостоверения.

Мужчина попался сотрудникам ГИБДД в октябре 2021 года, когда те остановили его на автомобиле Hyundai Creta. При проверке водительского удостоверения инспекторы обнаружили на нем признаки «липы». Документ изъяли и направили на экспертизу, которая и подтвердила подделку. Кроме того, оказалось, что серия и номер документа совпадают с реальным водительским удостоверением, но принадлежащему другому человеку.

Киселевчанин пояснил полицейским, что приобрел фиктивный документ через Интернет за 30 тысяч рублей. В итоге мужчина, преступивший закон ради езды на внедорожнике, стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в настоящее время уголовное дело передано в суд. По статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», жителю Киселевска грозит до одного года лишения свободы.