В Кузбассе разыскивают мужчину, пропавшего летом прошлого года

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кузбассе с лета разыскивают 32-летнего Олега Юрьевича Балашова. Новую ориентировку на пропавшего без вести разместили в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» вечером 20 февраля.

Сообщается, что мужчина, проживающий в селе Блеговещенка Мариинского района, ушел из дома 17 июля 2021 года, с тех пор о нем нет никаких вестей. Он может находиться в любом городе Кузбасса.

- Нуждается в медицинской помощи, - сказано в ориентировке.

Приметы мужчины: рост 170 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черную спортивную кофту, черные спортивные штаны и черные шлепанцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.