Жители Кемерова пожаловались на толпы подростков в туалете в Парке Ангелов

Житель Кемерова пожаловался в соцсетях на подростков, которые сидят в здании общественного туалета в Парке Ангелов. В комментариях к публикации горожане стали активно обсуждать этот факт.

- Зашел в общественный туалет в «Парке Ангелов» и опешил: место сбора малолеток, сортиры не убраны. Это место, в которое вложили кучу денег, а охране все равно, - написал горожанин в популярном паблике во «ВКонтакте», опубликовав также снимок, на котором видны сидящие на полу в туалете группы подростков.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Публикация вызвала бурное обсуждение среди горожан. Причем мнения комментаторов разделились. Одни считают, что подросткам негде собираться, вот они и идут в единственное тепло общественное место в районе. И раз в холле туалета установлен диван, значит, там можно отдыхать.

- Который раз туда прихожу, всех все устраивает. И охранники очень дружелюбные люди, поддерживают хорошее общение с этими детьми, - написал один из горожан.

Другие пользователи считают, что общественный туалет не место для сборищ.

- Там их еще больше бывает, человек так под 30, а-ля туалетные монстрики. Слушают музыку, орут. Туалет там на то, чтобы делать свои дела и дальше гулять, а не сидеть там толпами, - написал другой пользователь.