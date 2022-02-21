Кузбасс заявил о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Фото: архив "КП"
Фото: Виктория МИНАЕВА
Кузбасс готов принять беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, сообщает пресс-служба АПК.
- Кузбасс готов оказать помощь и принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), обеспечить им размещение и условия проживания на территории региона, - сказано в сообщении.
При этом не уточняется, сколько беженцев готовы принять в регионе.
Эвакуацию гражданского населения в ДНР и ЛНР объявили 18 февраля. Большую часть беженцев принимает Ростовская область, помощь жителям Донбасса также предложили в других субъектах России.