Кузбасс заявил о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Фото: архив "КП" Фото: Виктория МИНАЕВА

Кузбасс готов принять беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, сообщает пресс-служба АПК.

- Кузбасс готов оказать помощь и принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), обеспечить им размещение и условия проживания на территории региона, - сказано в сообщении.

При этом не уточняется, сколько беженцев готовы принять в регионе.

Эвакуацию гражданского населения в ДНР и ЛНР объявили 18 февраля. Большую часть беженцев принимает Ростовская область, помощь жителям Донбасса также предложили в других субъектах России.