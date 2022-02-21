Прививку от коронавируса поставили почти 70% подлежащих вакцинации жителей Кузбасса

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе прививки от коронавируса поставили 1 140 796 человек - это 69,1% от подлежащих вакцинации жителей региона. Об этом на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса рассказал заместитель председателя правительства (по вопросам социального развития) Алексей Цигельник.

Он также отметил, что в последние дни в Кузбассе снижается число подтвержденных случаев COVID-19, а также количество обращений в «красные зоны» и в скорую помощь. Кроме того, меньше людей стали поступать в больницы, к середине недели количество выписанных и госпитализированных пациентов достигло баланса.

- Во второй половине недели количество выписанных превышает количество госпитализированных на 30-40 человек в день, - приводит слова Алексея Цигельника пресс-служба АПК.

Сейчас в регионе в развернуто 3 374 койки, занято 2 677 из них.