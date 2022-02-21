В Кемерове двух девочек высадили из троллейбуса: комментарий администрации

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Жительница Кемерова пожаловалась в соцсетях, что ее 13-летнюю внучку с подругой высадили из троллейбуса после оплаты проезда. В мэрии прокомментировали инцидент.

По словам горожанки, девочки-подростки сели в троллейбус № 3 на остановке «Универмаг» на проспекте Ленина. Кондуктор отбила детям билеты, а потом спросила справки учащихся. Документов у школьниц не оказалось, и их высадили на остановке «Фабричная».

- Дети поехали через 20 минут на 8-ке до швейки. Сломались трамваи на Южном, поэтому уехать было невозможно. Прошла 10-ка, куда невозможно было залезть, много народу. Я заказала такси, и через 3 часа после того, как они стояли на остановке Универмаг - дети попали домой, - написала женщина в комментариях под одним из постов мэра Кемерова.

В ответ в администрации сообщили, что с кондуктором, которая в данном случае поступила неправомерно, будет проведен инструктаж.

- Руководству электротранспортной компании указано на проведение обязательного инструктажа кондукторов. Для оперативного реагирования по данным вопросам вы можете обращаться в МБУ «УЕЗТУ» по т. 57-46-57, - сказано в сообщении.

При этом в мэрии напомнили, что при оплате проезда транспортной картой школьника пассажирам необходимо подтвердить статус школьника.