Кемеровчанку, которая взяла велосипед покататься и уехала на нем в ломбард, отправили в колонию

В Кемерове 30-летнюю рецидивистку приговорили к реальному лишению свободы за украденные велосипед и мобильник. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Летом в одном из дворов женщина попросила у незнакомого мужчины велосипед, чтобы прокатиться. Горожанин разрешил ей проехаться, однако после часа ожидания понял, что его обманули, и обратился в полицию. Полицейские задержали похитительницу. Оказалось, что она сдала велосипед в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратила. Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что женщина причастна еще к одному преступлению - она украла телефон у знакомого. Продать гаджет она не успела, так что его вернули хозяину.

В отношении горожанки были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Кража» и «Мошенничество».

Суд признал кемеровчанку виновной и с учетом ее предыдущих судимостей приговорил к двум годам шести месяцем исправительной колонии общего режима. Кроме того, женщина должна будет оплатить штраф в размере 13 тысяч рублей и возместить потерпевшему материальный ущерб.