В Кузбассе набирают волонтеров на чемпионат мира по волейболу

Фото: пресс-служба АПК

Соревнования лучших волейболистов мира FIVB 2022 пройдут с 26 августа по 11 сентября в десяти российских городах, в том числе в Кемерове.

Как уточнили в администрации правительства Кузбасса, в регионе до этого времени должны подготовить 525 волонтеров. Из низ 325 будут заняты для непосредственного обеспечения мероприятий чемпионата мира, а еще 200 привлекут для работы в городе.

Сегодня в Кемерове прошел официальный запуск волонтерской программы чемпионата мира.

- Гости всегда отмечали высокое качество организации мероприятий, которые проходили в Кузбассе, в чем огромная заслуга волонтеров. Мы уверены, что они помогут провести все на высшем уровне, - прокомментировал событие губернатор Сергей Цивилев.

Волонтером может стать любой, достигший возраста 18 лет, для участия в федеральной программе, и старше 16 лет - в городской.

Желающие поволонтерствовать на чемпионате должны оставить заявку в специальном разделе на сайте Оргкомитета www.volley2022.ru/volunteers. Заявку в кандидаты программы «Городские волонтеры» можно оставить на портале www.dobro.ru.