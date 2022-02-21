Кузбассовцы потянулись жить в пригороды

В Кузбассе увеличилось число желающих жить вдали от городской суеты. Фото: пресс-служба МегаФон.

В Кузбассе увеличилось число желающих жить вдали от городской суеты. К такому выводу пришли аналитики МегаФона, изучив мобильный трафик в небольших поселениях Кузбасса.

Только в 2021 году количество абонентов, перебравшихся из кузбасских мегаполисов в пригород и остающихся там и после окончания дачного сезона, выросло в среднем на 15 процентов. Больше всего жителей региона привлекают Кемеровский, Новокузнецкий муниципальные округа, Крапивинский, Промышленновский, Беловский и Таштагольский районы. Аналитики зафиксировали здесь новых абонентов из близлежащих городов, а также других регионов - Новосибирска, Томска и даже Москвы.

Среди преимуществ переезда связисты выделяют возможность пользоваться всеми онлайн-сервисами как в городах. В популярных у кузбассовцев поселках летом и зимой разница мобильного трафика не превышает и 3%. Активность сельских пользователей в сети не уступает показателям Кемерова и Новокузнецка. По данным МегаФона, среднестатистический сельчанин скачивает на 13% больше трафика, чем городские абоненты.

Благодаря развитию сети более 20 тысяч человек в 67 поселках Кемеровской области теперь могут пользоваться популярными цифровыми сервисами на скорости 4G: удаленно учиться и работать, приобретать товары онлайн, общаться по видеосвязи, смотреть фильмы.

Среди них, например, жители отдаленных поселков Теба и Лужба из Междуреченского городского округа, сел Пача в Яшкинском и Красная Орловка в Новокузнецком районах, маленьких деревень Покровка Ленинск-Кузнецкого и Александровка Киселевского районов. В целом общий объем трафика в Кемеровской области вырос на четверть, а средняя скорость мобильного интернета - на 16%, до 38 Мбит/с.

Партнерский материал.