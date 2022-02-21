Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Пенсионерка из Кузбасса лишилась более 1,5 миллиона рублей на инвестициях в интернете

67-летняя жительница Анжеро-Судженска захотела заработать на «выгодном» инвестировании, но интернет-консультанты потребовали за возврат денег уплаты налога в размере 35%.

Женщина зарегистрировалась на торговой площадке и сначала сделала взнос в размере 20 тысяч рублей, а затем согласилась на предложение брокеров для большей выгоды вложить максимально возможную сумму. При этом она детали об организации и ее работе уточнять не стала.

Поверив в хороший доход, пенсионерка оформила кредит в размере около 800 тысяч рублей и вместе с собственными сбережениями перевела денежные средства на продиктованный ей счет. Но когда она захотела вернуть вложенные средства вместе с обещанной прибылью, интернет-консультанты сообщили ей о необходимости уплаты налога в размере 35% от суммы. Всего она потеряла более полутора миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По ней преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.