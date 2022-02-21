В Кузбассе задержали рецидивиста-наркозакладчика

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Ранее судимый 40-летний житель областного центра распространял запрещенные вещества с помощью тайников.

Он был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе отработки поступившей от граждан оперативной информации. Во время личного досмотра полицейские обнаружили у подозреваемого 44 свертка с приготовленным к сбыту наркотиком. А в автомобиле ВАЗ-2110, на котором тот передвигался , был припрятан пакет еще с двадцатью пятью свертками. Экспертиза подтвердила, что в них находится запрещенное вещество массой около 60 граммов, что является крупным размером.

Сейчас, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228. 1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по ним - до 20 лет лишения свободы.