Хоккеист из Кузбасса борется за «Арт Росс Трофи»

Фото: инстаграм Кирилла Капризова

У Кирилла Капризова в пяти последних матчах - четыре заброшенных шайбы и пять голевых передач.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», за которую выступает воспитанник новокузнецкой хоккейной школы, разгромила «Эдмонтон Ойлерз» на его площадке со счетом 7:3.

Результативным действием в матче отметился и российский нападающий - Кирилл отдал голевую передачу. Для Капризова - это уже 39-я передача в текущем сезоне. Всего у россиянина 62 результативных балла и по этому показателю он входит в топ-10 турнира, продолжая борьбу за «Арт Росс Трофи» - приз самому результативному игроку регулярного чемпионата НХЛ. К слову, голевой пас позволил ему догнать в споре бомбардиров легенду российского хоккея - 36-летнего Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»).

Напомним, что по итогам предыдущего сезона Кирилл стал обладателем «Колдер Трофи» - приза лучшему новичку НХЛ. Голосовавшие называли по пять кандидатов, баллы распределялись по схеме 10-7-5-3-1. Капризов набрал 997 очков при 99 первых местах.