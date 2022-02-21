В Кузбассе писателю-классику посвятят сразу два памятника

Фото: пресс-служба АПК

В Кемерове по решению губернатора память о Федоре Михайловиче Достоевском увековечат на набережной возле Московской площади. А вот в южной столице региона место уже около года не могут согласовать.

В Кузбассе биография классика русской литературы связана с Кузнецком - будущим Новокузнецком. В течение 1856-1857 годов Ф. М. Достоевский трижды бывал в Кузнецке - в общей сложности 22 дня. В 1857 году там опальный в то время Федор Михайлович обвенчался с Марией Дмитриевной Исаевой в Одигитриевской церкви. Сейчас в городе работает литературно-мемориальный музей писателя.

Идея увековечить память Федора Михайловича в связи с 200-летием со дня его рождения и эскиз памятника, а также проект благоустройства территории вокруг него принадлежат известному местному архитектору, почетному гражданину Новокузнецка, профессору СибГИУ Юрию Журавкову.

Одигитриевской церкви не сохранилось и восстановление храма на историческом месте невозможно, так как сейчас здесь СИЗО-2. Поэтому автор идеи предложил памятник в виде часовни, напоминающей очертаниями Одигитриевскую церковь, внутри которой или у входа будут установлены фигуры писателя с возлюбленной. Все это предлагалось изначально разместить на Советской площади. Но власти города такое решение сочли не оптимальным. После споров предложили решить горожанам - по ссылке http://наш.новокузнецк.рф/poll/231 можно проголосовать за место размещения памятника.

А вот в Кемерове с местом определились быстро.

На встрече с праправнуком писателя Алексеем Достоевским, состоявшейся в Новокузнецке, губернатор Кузбасса сообщил:

- Мы очень гордимся, что наш регион связан с биографией Федора Михайловича Достоевского. Эта связь поддерживается, передается из поколения в поколение, это часть нашей культуры. И мы вместе сделаем все, чтобы эту связь развивать. Предлагаю установить памятник Федору Михайловичу в Кемерове на набережной вблизи Московской площади.

Потомок писателя визитом в Кузбасс остался очень доволен.