Фото: инстаграм Илья Середюк

В Кемерове модернизируют студенческий кампус КузГТУ, расположенный на улице Мичурина. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк в своем Instagram.

Планы по обновлению общежитий для учащихся и прилегающей территории обсуждались на встрече главы Кемерова с руководством КузГТУ. Сейчас специалисты вуза и проектного института «Кузбасспроект» разрабатывают дизайн для зданий студенческого городка и концепцию благоустройства микрорайона.

- В ближайшие годы здесь преобразится все: общежития, студенческая тропа, которая связывает общежития с учебными корпусами, а также дворы и скверы, прилегающие к студенческому городку, - написал мэр.