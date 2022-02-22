«Приходится вопреки всему выкарабкиваться»: бобслеистка из Кемерова Надежда Сергеева подвела итоги Олимпиады

Фото: инстаграм Надежды Сергеевой

Бобслеистка из Кемерова Надежда Сергеева подвела итоги выступления в соревнованиях в двойках на Олимпиаде в Пекине и высказалась о системе отбора в олимпийскую сборную России. Пост опубликован в Instagram спортсменки.

Надежда Сергеева вместе с Юлией Беломестных по итогам нескольких заездов финишировали на ОИ-2022 девятыми. В Instagram Сергеева рассказала, что на тренировках «все было гораздо хуже» и девушки решили рискнуть, полностью поменяв технику в последний момент.

- Это были настоящие американские горки, хоть и в Китае. Не самые стабильные мои заезды, но даже стабильность позволила бы бороться максимум лишь за 6 место. А когда в тебя не верят и ждут, когда же ты оступишься, чтобы можно было поскорее тебя списать, ни о какой стабильности и речи быть не может, - написала 34-летняя бобслеистка.

Она заявила, что ей постоянно приходится «вопреки всему выкарабкиваться» с самого низа. В начале сезона по российскому рейтингу, который спортсменка назвала «необъяснимым», она была третьей и могла вообще не отобраться на Олимпиаду. Но международный сезон расставил все на свои места. Напомним, что впервые в истории женского бобслея россиянки (Надежда Сергеева и Елена Мамедова) стали победителем чемпионата Европы.

- Конечно, хочется бороться совсем за другие места, но это уже совсем другая история. Спасибо за мой крутой старт в этом международном сезоне моему личному тренеру и за поддержку, которая все-таки помогла мне взять медаль на чемпионате Европы, - написала Надежда Сергеева.

Напомним, что Сергеева на ОИ-2022 также принимала участие в соревнованиях в монобобе, где заняла 10-е место.