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Общество22 февраля 2022 4:41

В Кузбассе за сутки 1623 человека заболели коронавирусом

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за сутки 1623 человека заболели коронавирусом, 2 908 пациентов были выписаны. Данные на утро 22 февраля озвучили в региональном оперштабе.

За сутки скончались шесть человек. У всех них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне различных патологий. Погибшие проживали в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Прокопьевске.

За весь период пандемии в регионе выявлено 138 966 случаев коронавируса: 114 854 человек выздоровели, 2 083 скончались, 22 029 находятся на лечении.