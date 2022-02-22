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Общество22 февраля 2022 4:48

В День защитника Отечества «красные зоны» в Кузбассе будут работать до обеда

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КР"

Фото: архив "КР"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В праздничный день 23 февраля пациенты с признаками ОРВИ смогут обратиться в «красные зоны» поликлиник. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Взрослые поликлиники будут работать с 8.00 до 14.00. В медорганизациях, имеющих в своем составе несколько «красных зон», будет определено дежурное подразделение. У детских поликлиник в День защитника Отечества будет выходной.

В четверг, 24 февраля, работа всех медучрежений продолжится по обычному графику.

В ведомстве отметили, что мониторинг обращений кузбассовцев с симптомами ОРВИ ведется ежедневно, и по сравнению с прошлым понедельником число пациентов в «красных зонах» и вызовов врачей на дом снизились на 30%.