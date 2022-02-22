В 2022 году в Кемерове установят 12 новых светофоров

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Кемерове будет установлено 12 новых светофоров. Об этом сообщили в городской администрации.

Власти рассказали, что светофоры появятся рядом с семи школами по адресам: улица Весенняя, 17 (лицей № 62), улица Красная, 20 (школа № 10), проспект Михайлова, 5Б (школа № 85), улица Ю. Смирнова, 18 (лицей № 89), проспект Молодежный, 9в (школа № 97), улица Дружбы, 7 (школа № 14) и бульвар Строителей, 44б (гимназия № 25).

Кроме того, электронные регулировщики установят на двух нерегулируемых перекрестках с большой интенсивностью движения: проспект Ленина - улица Чкалова и улица Кирова - улица Ноградская.

Также светофоры появятся на двух нерегулируемых пешеходных переходах в районе бульвара Строителей, 26, проспекта Московский, 14 и на новом участке проспекта (Ленина, 147).