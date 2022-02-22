В Кемерове состоялось возложение цветов к мемориалу Славы воинов-кузбассовцев

Фото: пресс-служба АПК

В канун Дня защитника Отечества в Кемерове прошло возложение цветов к памятнику воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

В мероприятии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, глава Кемерова Илья Середюк, а также участники войн и локальных вооруженных конфликтов, представители ветеранских организаций, силовых структур, ветераны, общественники и юнармейцы. Они почтили память погибших кузбассовцев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Также сегодня состоялся областной торжественный прием для ветеранов боевых действий, офицеров запаса и командиров войсковых частей, педагогов военно-патриотического воспитания. Губернатор вручил приглашенным медали, Почетные грамоты и Благодарственные письма.