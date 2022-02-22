В 2021 году «Кузбасская Топливная Компания» перечислила в бюджеты всех уровней 3,35 млрд рублей налоговых отчислений

Фото: пресс-служба АО «КТК».

Налоговые отчисления предприятий «Кузбасской Топливной Компании» в федеральный и региональный бюджеты, а также государственные внебюджетные фонды в 2021 г. выросли по сравнению с 2020 г. на 71% - с 1,96 до 3,35 млрд рублей.

Сумма включает в себя арендные платежи, платежи в государственные внебюджетные фонды, а также налоговые платежи, в том числе в региональные бюджеты Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области и Алтайского края.

Свыше 1,8 млрд рублей налоговых отчислений предприятия «Кузбасской Топливной Компании» в 2021 г. направили в бюджет Кузбасса. Это почти в 3 раза превышает показатели 2020 г.

В структуру налоговых платежей входят: налоги на добавленную стоимость, прибыль, имущество, транспортный, земельный, НДФЛ и другие виды налогов.

Увеличение налоговых отчислений связано с ростом объёмов добычи угля на разрезе Виноградовский. В 2021 «Кузбасская Топливная Компания» увеличила добычу угля на 36% - до 12,76 млн тонн.