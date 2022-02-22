В Кузбассе детям-сиротам вручили сертификаты на приобретение жилья

Фото: пресс-служба АПК

Первые 15 человек получили возможность приобрести жилье в любом населенном пункте региона на сумму до 1,4 миллиона рублей.

Сегодня в Кемерове сертификаты вручили нуждающимся губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

«Обеспечение детей-сирот жильем — важнейшая часть нашей работы. Эти сертификаты - та мера, которая позволит нам это сделать в короткие сроки. Дом, свое жилье - важное условие комфортной жизни», - прокомментировал событие Сергей Цивилев.

Получить сертификаты могут жители региона старше 23 лет, включенные в список детей-сирот и нуждающиеся в обеспечении жильем. Правда, при этом кандидат должен соответствовать ряду условий - быть трудоустроенным не менее шести месяцев до даты подачи заявления и в течение пяти лет не совершать действий, которые повлекли намеренное ухудшение жилья.

Как уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, в нынешнем году на сертификаты из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей. На сегодняшний день от нуждающихся принято 69 заявок. Получить дополнительную информацию по данному вопросу можно по телефонам: 8 (3842) 36-27-78, 8 (3842) 58-47-06, 8 (960) 915-78-64.