АО СК «РСХБ–Страхование» узнало, какую страховую защиту для близких выбирали мужчины в 2021 году

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В 2021 году мужчины чаще оформляли программы семейного страхования, а женщины — индивидуальные страховые программы. К таким выводам пришли эксперты АО СК «РСХБ–Страхование» после анализа базы договоров по продуктам страхования от несчастных случаев и болезней. По статистике АО СК «РСХБ-Страхование», мужчины, как истинные защитники семьи, чаще всего выбирали программы страхования, которые предполагают защиту здоровья застрахованного лица и членов его семьи.

Так, по программе «Защита вас и ваших близких», которая гарантирует компенсацию, если с кем–либо из застрахованных произойдет несчастный случай, мужчинами было заключено 62% всех договоров. Наиболее популярен этот продукт в Республике Башкортостан, Краснодарском крае, Москве, а также Санкт–Петербурге.

По программе «Защита от коронавируса плюс», которая предусматривает получение средств на лечение, если кто–то в семье заболеет COVID–19, мужчинами было оформлено 55% всех договоров. Среди регионов, в которых продукт пользуется популярностью, Республика Тыва, Московская и Оренбургская области.

- Страхование от несчастных случаев гарантирует семье финансовую поддержку в сложной жизненной ситуации, например, если кто–то получил бытовую травму или будет госпитализирован. Мужчины чувствуют ответственность за своих близких и делают выбор в пользу семейного страхования. Такой полис защищает главу семьи, супругу и детей, – прокомментировал Владислав Корнеев, Директор департамента банковского страхования АО СК «РСХБ-Страхование».