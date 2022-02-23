Солнце может помешать кузбассовцам смотреть телевизор

Помехи могут длиться от нескольких секунд до 17 минут. Фото: Мария ЛЕНЦ

До 9 марта включительно, у кузбассовцев могут возникнуть помехи при просмотре телевизора в течение дня, длительностью от нескольких секунд до 17 минут. Причина - в весенней солнечной интерференции, космическом явлении, которое может повлиять на сигналы спутника связи. Об этом предупреждает оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны.

Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу северным полушарием. В какой-то момент Солнце оказывается ровно позади спутника связи, на одной линии с приемной земной станцией. В это время сигналы спутника глушатся более мощными сигналами солнечных радиоволн. На прямой линии со спутником связи и приемной земной станцией солнце располагается раз в сутки и на довольно короткое время. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

На экранах телевизора помехи, вызванные интерференцией, выглядят как замирание, рассыпание или полное пропадание «картинки».

В компании посоветовали, если качество изображения не приходит в норму, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Для этого нужно на минуту выключить телевизор и приставку из розетки и включить заново. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.