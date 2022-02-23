Кузбасский суд отказался взыскать с незаконного контрактника 400 тысяч рублей

Мариинский городской суд рассмотрел интересное гражданское дело: командир войсковой части пытался взыскать с бывшего военнослужащего 400 тысяч рублей, которые он по его мнению получил незаконно, так как рапорт о заключении контракта в войсковую часть не подавал и контракт не подписывал.

В ходе судебного процесса информация об отсутствии контракта подтвердилась: никаких документов, в том числе контракта о прохождении военной службы, житель Мариинска не подписывал. И вообще 1 июля 2020 года был зачислен в список личного состава войсковой части для прохождения военной службы по призыву. Но в конце августа, к ним в часть прибыли два сержанта, которые предложили рядовому поспособствовать переводу в другую часть для дальнейшего прохождения службы, которая дислоцировалась в городе. Для перевода они лишь записали его фамилию, имя, отчество и дату рождения. И вскоре солдатика перевели, и командир части, куда мариинец перевелся, выпустил приказ о его найме на службу по контракту. В итоге, военную службу он проходил с контрактниками, выполнял те же обязанности, что и они, а также получал аналогичное денежное довольствие и вещевое обеспечение. Таким образом, в спорный период времени рядовой фактически выполнял обязанности военнослужащего по контракту. Во время прохождения службы его незаключенный контракт был действующим, никем не оспаривался, на основании данного контракта ему начислялось денежное довольствие как «контрактнику».

Поэтому суд пришел к выводу о том, что получение ответчиком этой суммы произошло при отсутствии каких-либо недобросовестных действий с его стороны, счетной ошибки допущено не было, а денежные средства выплачены ему в качестве вознаграждения за труд как денежное довольствие, то есть в качестве средств к существованию и отказал во взыскании с бывшего военнослужащего 400 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило.