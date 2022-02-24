Соцсети: стая собак поселилась недалеко от школы в Новокузнецке

Жительница Новокузнецка пожаловалась на стаю бездомных собак, которые оккупировали территорию недалеко от школы. Соответствующий пост опубликован в одном из пабликов во «ВКонтакте».

Женщина сообщила, что животные напали на ее ребенка около школы 5 февраля. По ее словам, дело обошлось: проходящий мимо мужчина отпугнул собак, и они не успели покусать.

- Писали жалобы, все зарегистрировано, обещали приехать 9 февраля, отловить... Сегодня 23 февраля, все та же картина: стая злющих псов, кидаются друг на друга, кидаются, рычат на прохожих... - написала женщина.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

На снимках, опубликованных новокузнечанкой, видно как минимум девять бездомных псов. При этом женщина не указала, в каком районе и возле какой школы сделаны фотографии.

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни заявили, что данная информация похожа на фейк и попросили «не создавать искусственно истерию вокруг бездомных животных». Другие комментаторы пишут, что проблема бездомных животных актуальна и приводят конкретные адреса, где обитают опасные и агрессивные собаки.