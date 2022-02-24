В администрации Кузбасса рассказали об экологических проблемах области

Одна из проблем - утилизация мусора. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор провел встречу с зампредседателем Правительства России Викторией Абрамченко, на которой они обсудили экологические проблемы Кузбасса и пути их решения.

Список таких проблем включает загрязнение воздуха и воды, недостаток водообеспечения населения, затопления жилых территорий, наличие свалок, а также проблемы, связанные с использованием земли и лесов. Решать подобные проблемы планируется с помощью разработки государственных программ и дополнительного финансирования.

Ранее власти региона решили увеличить санитарные зоны разрезов шахт до двух километров, вместо одного. К слову, сейчас в Кузбассе работают 39 шахт и 57 разрезов.

Еще одна проблема - утилизация строительного мусора: многие граждане не знают, куда и как его выкидывать без вреда окружающей среде. Однако для это не везде есть условия - далеко не во всех дворах есть возможность поставить специальные контейнеры для раздельного сбора мусора. Решение этой проблемы пока что рассматривается.