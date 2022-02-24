На выходных в Кузбассе слегка похолодает

К выходным сильный ветер должен стихнуть. Фото: Олег УКЛАДОВ

После теплой недели в Кемеровской области ожидается понижение температуры. Однако оно будет незначительным: до -8 градусов, хотя ощущаться они будут холоднее из-за ветра.

Так, 25 февраля, в пятницу, ожидается от -1 до -5 градусов с ветром около 6-12 метров в секунду. Будет облачно и возможны осадки. В субботу, 26 февраля, погода останется такой же. Ветер снизится до 5-10 метров в секунду. Местами может пройтись снег. В воскресенье, 27 февраля, температура понизится до -6… -12 градусов, а ветер станет умеренным - до шести метров в секунду. Местами по области может выглянуть солнышко, но в целом будет облачно.

При этом общая температура в пятницу и на выходных будет ощущаться как -10… - 12 градусов, а ночами будет колебаться от -6 до -14. Из-за ветра и осадков на дорогах возможны гололедица и ухудшение видимости, поэтому автомобилистам рекомендуется быть осторожнее и соблюдать все Правила дорожного движения.