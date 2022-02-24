Кемеровостат назвал самые популярные мужские профессии в Кузбассе

Фото: Кемеровостат

В Кемеровостате рассказали, что самая популярная профессия, как и ожидается, среди мужчин - работа на угледобывающих предприятиях. В Кузбассе в этой отрасли - каждый пятый. 16% работают на транспорте, 13% - в обрабатывающих производствах, 8% - в строительстве. При этом большая часть вынуждена находиться в опасных для жизни и здоровья условиях - в такой среде работают больше 160 тысяч мужчин Кузбасса.

Но не только угледобычей занимаются мужчины. Более 5% занимают должности руководителей, среди которых 19% - специалисты высшего и среднего уровней квалификации, 58% - квалифицированные рабочие и операторы производственных установок и машин. А больше 200 тысяч мужчин работают в сельском хозяйстве.

Всего мужчин среди рабочего населения - 620 тысяч, то есть 52%. При этом, Кемеровостат составил портрет среднестатистического мужчины из Кузбасса:

- Мужчина 37 лет, горожанин, состоит в браке, имеет среднее профессиональное образование, работает по найму в добыче полезных ископаемых, на транспорте, в обрабатывающих производствах или в строительстве.