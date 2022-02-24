В Кемерове начали разбирать ледовый городок

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В администрации Кемерова сообщили, что с сегодняшнего дня, 24 февраля, начнут разбирать ледовый городок на площади Советов.

Изначально планировалось убрать новогодние скульптуры в начале марта, но из-за перепада температур и теплой погоды, которая стояла в регионе эту неделю, решили перенести дату на несколько дней пораньше. Хотя оттепель как раз и пришлась на конец месяца.

Так, в первую очередь уберут скульптуры и горки из льда. После этого - каток с хоккейной коробкой и уже после - елку.