Пять автобусов в Кемерове будут принимать электронные проездные

Фото: архив «КП» Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Стало известно, что на пяти маршрутах в Кемерове можно будет воспользоваться проездным билетом.

Это касается маршрутов №№ 6, 17, 59, 182э, 194. Электронный проездной подключается к транспортной карте и действует месяц. А с 1 марта можно будет приобрести проездной на неделю или даже сутки.

Напомним, что ранее «Комсомолка» уже писала о том, как можно перевести транспортную карту в режим проездного. Также с начала года кемеровчане приобрели более 40 тысяч карт.