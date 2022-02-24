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Общество24 февраля 2022 9:14

Пять автобусов в Кемерове будут принимать электронные проездные

Анастасия СЕМЫКИНА
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Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Стало известно, что на пяти маршрутах в Кемерове можно будет воспользоваться проездным билетом.

Это касается маршрутов №№ 6, 17, 59, 182э, 194. Электронный проездной подключается к транспортной карте и действует месяц. А с 1 марта можно будет приобрести проездной на неделю или даже сутки.

Напомним, что ранее «Комсомолка» уже писала о том, как можно перевести транспортную карту в режим проездного. Также с начала года кемеровчане приобрели более 40 тысяч карт.