В Кузбассе сняли еще одно ограничение по коронавирусу

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе сняли ограничение по коронавирусу, касающееся режима работы организаций с круглосуточным пребыванием людей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, оно опубликовано на сайте «Электронный бюллетень правительства Кемеровской области».

В документе сказано, что с 1 марта дома для престарелых и инвалидов, хосписы, психиатрические больницы, дома ребенка, детские дома-интернаты и другие учреждения с круглосуточным пребыванием людей должны вернуться к обычному режиму работы. Напомним, что ранее в связи с распространением коронавируса сотрудники переводились на работу с непрерывной продолжительностью режима изоляции не менее 7 дней.

Распоряжение вступает в силу с момента его опубликования.