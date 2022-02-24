Полиция Кузбасса разыскивает мужчину, ушедшего почти год назад из реабилитационного центра

Полиция в Междуреченске разыскивает пропавшего без вести 40-летнего Дмитрия Юрьевича Кузнецова. Информация о поисках опубликована сайте ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина ушел из реабилитационного центра, расположенного в Междуреченске, в конце марта 2021 года, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Сообщается, что мужчина невысокого роста (165 - 170 см), худощавого телосложения с темно-русыми волосами. У пропавшего есть особые приметы: шрам на правой брови 1-2 см, шрам на правой ладони, татуировка на правой кисти - три точки, на правой кисти сломан указательный палец (не разгибается).

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дмитрия Кузнецова, сообщить об этом по телефонам в Междуреченске: 8-(38475)-7-74-45, 8-923-473-09-35, 8-999-306-91-65 либо «02» («102» с мобильного телефона).