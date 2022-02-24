Четверо кузбассовцев получили крупные сроки за похищение людей и вымогательство

Фото: архив "КП" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кузбассе четверо жителей Гурьевска, обвиняемые в похищении людей и вымогательстве, получили крупные тюремные сроки. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Осенью 2015 года четверо мужчин 33-, 26-, 24- и 32-лет похитили двух драгдилеров. Под надуманным предлогом они пригласили наркоторговцев на встречу и затем, угрожая пистолетом, посадили их в автомобиль и вывезли в дачный домик. Похитители потребовали с родственника одной из жертв 300 тысяч рублей за освобождение. Когда деньги были перечислены, злоумышленники освободили пленников.

Кроме того, преступники путем угроз получили с одной из жертв 150 тысяч рублей. Также пытались заставить местного предпринимателя заплатить им. Для этого они подожгли при помощи бутылок с зажигательной смесью постройки мужчины и потребовали от него денег. Бизнесмен требования проигнорировал и обратился в полицию. Тогда преступников и задержали.

Мужчинам было предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе о вымогательстве, умышленном уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, похищении человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Со следствием обвиняемые не сотрудничали, вину не признали. Суд назначил 33-летнему мужчине наказание в виде 11 лет в колонии строгого режима, 24 -летнему - 6 лет колонии общего режима, 32-летнему - 8 лет колонии строгого режима, 26-летнему - 8 лет колонии общего режима.