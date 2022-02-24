В Кузбассе будут судить водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Ижморском районе в суд направлено дело о смертельном ДТП: 47-летний житель пгт. Яя сбил женщину на дороге и скрылся. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Трагический инцидент произошел в октябре прошлого года на улице Ленинской поселка городского типа Ижморский. Мужчина сбил пешехода и уехал с места аварии. Сотрудники ГИБДД задержали его менее чем через полчаса. Водитель имел признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно передано в суд. Автовладельцу грозит до 12 лет лишения свободы.

В ГУ МВД по Кемеровской области напомнили, что водитель, причастный к ДТП, обязан остановить машину, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Нельзя перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП. Если в аварии пострадали люди, то водитель должен принять меры для оказания первой помощи, вызвать скорую помощь и полицию.